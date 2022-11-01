Ботагова (Шаройко) Ольга Ильинична
Место рождения
Дата рождения13.11.1959
Дата смерти01.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1959
Отец: Шаройко Илья Степанович
Мать: Шаройко Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
01.11.2022
Томск, город Томск, Томская область