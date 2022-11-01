Ботагова (Шаройко) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботагова (Шаройко) Ольга Ильинична

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Место рождения

Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.11.1959

Дата смерти

01.11.2022

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1959

Отец: Шаройко Илья Степанович

Мать: Шаройко Елена Алексеевна

Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
01.11.2022
Томск, город Томск, Томская область
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