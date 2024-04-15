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Гилева Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1895 ст.

Дочь: Гилева Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Константин Иванович Рудаков
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.

Сын: Гилев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1904 ст.

Сын: Гилев Семен Ефимович

Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.09.1906 ст.

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
28.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Самуилович Куратов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Ефимий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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