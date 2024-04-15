Гилева Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1895 ст.
Дочь: Гилева Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Константин Иванович Рудаков
Рождение ребёнка
11.08.1903 ст.
Сын: Гилев Петр Ефимович
Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович
Рождение ребёнка
22.07.1904 ст.
Сын: Гилев Семен Ефимович
Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович
Рождение ребёнка
28.09.1906 ст.
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Гилев Ефимий Никифорович
Восприемник
28.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Самуилович Куратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно