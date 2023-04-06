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Солдатов Федор Иванович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Солдатов Иван Александрович

Мать: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
15.11.1878

Жена: Солдатова Анастасия Вяльцева

Рождение ребёнка
23.05.1879

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.06.1881

Сын: Солдатов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.06.1884

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.11.1886

Дочь: Орехова Пелагея Солдатова

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.10.1888

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.05.1891

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Солдатов Иван Федорович

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.12.1896

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.09.1899

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Солдатов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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