Солдатов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
15.11.1878
Рождение ребёнка
23.05.1879
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
11.06.1881
Сын: Солдатов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
28.06.1884
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
07.11.1886
Дочь: Орехова Пелагея Солдатова
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
30.10.1888
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
11.05.1891
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
01.12.1896
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
?.09.1899
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Рождение ребёнка
05.03.1901
Сын: Солдатов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия Вяльцева
Смерть
Неизвестно