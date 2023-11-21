Олена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Станевич Иван

Мать: Мария

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