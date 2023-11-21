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Олена
Олена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Пол
Женский
Отец
Станевич Иван
1887 г.р.
Мать
(Bilinski) Мария
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Станевич Иван
Мать:
Мария
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