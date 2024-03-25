Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Павел Михайлович

Мать: Иванова Стефанида

Смерть
Неизвестно
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