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Васильев Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Сысоевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904

Отец: не указан

Мать: Анна Наумовна

Сысоевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Восприемники при крещении: села Незнаново дьякон Василий Алексеев Ситников и Витебской губернии, Городецкого уезда безземельная крестьянка вдова Анастасия Иванова Емельянова.
Рождение ребёнка
21.09.1930

Сын: Васильев Александр

Мать ребёнка: Васильева Домникия

Любестово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Домникия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Домникия

Смерть
Неизвестно
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