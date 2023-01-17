Васильев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904
Отец: не указан
Мать: Анна Наумовна
Восприемники при крещении: села Незнаново дьякон Василий Алексеев Ситников и Витебской губернии, Городецкого уезда безземельная крестьянка вдова Анастасия Иванова Емельянова.
Рождение ребёнка
21.09.1930
Сын: Васильев Александр
Мать ребёнка: Васильева Домникия
Любестово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Домникия
Смерть
Неизвестно