Якименко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Николай Иванович

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Место рождения

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

04.05.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1900 ст.

Отец: Якименко Иван Владимирович

Мать: Якименко Вера Ивановна

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1930

Сын: Якименко Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Якименко Александра Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Александра Акимовна

Смерть
Неизвестно
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