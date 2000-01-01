Якименко Николай Иванович
Место рожденияусадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения04.05.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1900 ст.
Отец: Якименко Иван Владимирович
Мать: Якименко Вера Ивановна
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1930
Мать ребёнка: Якименко Александра Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно