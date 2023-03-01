Шерстнева Людмила Константиновна
Место рожденияКрасноярский край п/с Широкое
Дата рождения26.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1961
Красноярский край п/с Широкое
Рождение ребёнка
29.07.1984
Дочь: Шерстнева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шерстнев Василий Александрович
Рождение ребёнка
19.12.1994
Дочь: Шерстнева Ремез Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шерстнев Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно