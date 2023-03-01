Шерстнева Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева Людмила Константиновна

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Место рождения

Красноярский край п/с Широкое

Дата рождения

26.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1961

Отец: Шалыгин Константин Иванович

Мать: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

Красноярский край п/с Широкое
Рождение ребёнка
29.07.1984

Дочь: Шерстнева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шерстнев Василий Александрович

Рождение ребёнка
19.12.1994

Дочь: Шерстнева Ремез Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шерстнев Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Василий Александрович

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