Успенская Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Яков Николаев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Добротин Александр Александров
Отец ребёнка: Успенский Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Добротин Василий Александров
Отец ребёнка: Успенский Александр Дмитриев
Добротин Василий Александрович (1824 — ?) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Александра Успенского. С 1840 года обучался в Ярославской духовной семинарии. По окончании семинар... Показать все
Смерть
Неизвестно