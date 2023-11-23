Успенская Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Яков Николаев

Мать: Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Добротин Александр Александров

Отец ребёнка: Успенский Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Добротин Василий Александров

Отец ребёнка: Успенский Александр Дмитриев

Добротин Василий Александрович (1824 — ?) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Александра Успенского. С 1840 года обучался в Ярославской духовной семинарии. По окончании семинар... Показать все
Смерть
Неизвестно

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