Липицкий Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липицкий Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Причина смерти: погиб на СВО

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