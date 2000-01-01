Семенов Руслан Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Руслан Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.?

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?

Отец: Семенов Артем

Мать: Валерия

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