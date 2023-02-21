Бродзели Гурам Тенгизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродзели Гурам Тенгизович

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

21.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952

Отец: Бродзели Тенгиз Иванович

Мать: Бродзели Ирина Александровна

Тбилиси
Бракосочетание
12.09.1975

Жена: Бродзели Анна Ираклиевна

Рождение ребёнка
16.10.1977

Дочь: Бродзели Ирина Гурамовна

Мать ребёнка: Бродзели Анна Ираклиевна

Тбилиси
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Мшвениерадзе Нина Гурамовна

Мать ребёнка: Бродзели Анна Ираклиевна

Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
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