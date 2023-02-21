Бродзели Гурам Тенгизович
Место рожденияТбилиси
Дата рождения21.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952
Тбилиси
Бракосочетание
12.09.1975
Жена: Бродзели Анна Ираклиевна
Рождение ребёнка
16.10.1977
Дочь: Бродзели Ирина Гурамовна
Мать ребёнка: Бродзели Анна Ираклиевна
Тбилиси
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Мшвениерадзе Нина Гурамовна
Мать ребёнка: Бродзели Анна Ираклиевна
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно