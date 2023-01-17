Столбов Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Столбов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Столбова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Авдотья Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Афанасьевна