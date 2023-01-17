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Столбов Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Столбов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Столбов Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Столбова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Авдотья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Афанасьевна

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