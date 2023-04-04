Киселева (Кузьмина (Космина)) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Кузьмина (Космина)) Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

После 27.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1896

Муж: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1897

Сын: Киселев Ксенофонт Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1898

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1904

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1906

Сын: Киселев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1909

Сын: Киселев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Киселев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1917

Сын: Киселев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1917

Сын: Киселев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.01.1917
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