Киселева (Кузьмина (Космина)) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиПосле 27.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1896
Рождение ребёнка
04.02.1897
Сын: Киселев Ксенофонт Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
26.01.1898
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
14.07.1904
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
26.10.1906
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
14.04.1909
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1912
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
27.01.1917
Сын: Киселев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
27.01.1917
Отец ребёнка: Киселев Василий Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.01.1917