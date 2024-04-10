Перфильева Вера Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1959
Сын: Перфильев Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав(Виталий) Иванович
Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно