Перфильева Вера Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильева Вера Всеволодовна

Перфильева Вера Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Вячеслав(Виталий) Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1959

Сын: Перфильев Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав(Виталий) Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.