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Герасименко Александр Сергеевич
Герасименко Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
22.04.2022
Пол
Мужской
Отец
Герасименко Сергей Алексеевич
1986 г.р.
Мать
Герасименко (Груцынова) Антонина Васильевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2022
Отец:
Герасименко Сергей Алексеевич
Мать:
Герасименко Антонина Васильевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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