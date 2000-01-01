Колодеева (Кайдалова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодеева (Кайдалова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1975

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Колодеева Ольга Витальевн

Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович

Рождение ребёнка
10.07.1980

Дочь: Колодеева Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович

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