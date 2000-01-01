Колодеева (Кайдалова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1975
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Колодеева Ольга Витальевн
Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.07.1980
Дочь: Колодеева Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Колодеев Виталий Гаврилович