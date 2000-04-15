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Дремов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1953

Дата смерти

15.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953

Отец: Дремов Иван Тимофеевич

Мать: Дремова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
02.03.1977

Сын: Дремов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1986

Сын: Дремов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.2000
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