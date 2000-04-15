Дремов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1953
Дата смерти15.04.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953
Отец: Дремов Иван Тимофеевич
Мать: Дремова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
02.03.1977
Сын: Дремов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1986
Сын: Дремов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.2000