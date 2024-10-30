Родионов Кирил Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Родионов Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родионова) Олимпиада Кириловна
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пищальникова (Родионова) Христина Кириловна
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Родионов Николай Кирилович
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Родионов Герасим Кирилович
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
03.08.1826
Дочь: (Родионова) Фекла Кириловна
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
10.12.1829
Сын: Родионов Игнатий Кирилович
Мать ребёнка: Родионова Марфа Георгиевна
Смерть
Неизвестно