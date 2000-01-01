Лихачёв Фёдор Ксенофонтович
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения?.06.1869
Дата смерти26.07.1869
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1869
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.1869
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
28.07.1869
Галаново, Удмуртская Республика Россия