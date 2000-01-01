Лихачёв Фёдор Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Фёдор Ксенофонтович

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

?.06.1869

Дата смерти

26.07.1869

Пол

Мужской

Отец

Между 1847 и 1847 г.р.

Мать

Между 1846 и 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1869

Отец: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Лихачёва Пелагия Самсоновна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.1869
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
28.07.1869
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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