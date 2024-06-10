Санинская Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Санинская Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санинская Анна Петровна

Отец ребёнка: Санинский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина (Санинская) Мария Петровна

Отец ребёнка: Санинский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санинская Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Санинский Петр

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вихорева (Санинская) Елена Петровна

Отец ребёнка: Санинский Петр

Смерть
Неизвестно

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