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Стаценко (Стаценко) Полина Дмитриевна
Стаценко (Стаценко) Полина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1993
Пол
Женский
Отец
Стаценко Дмитрий Викторович
1970 г.р.
Мать
(Стаценко) Валерия
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец:
Стаценко Дмитрий Викторович
Мать:
Валерия
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