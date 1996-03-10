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Горюнова Анна Тимофеевна

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Место рождения

с. Комаровка Воскресенский район Саратовская область

Дата рождения

08.10.1899

Дата смерти

20.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899

Отец: Березин Тимофей

Мать: не указана

с. Комаровка Воскресенский район Саратовская область
Рождение ребёнка
10.05.1918

Дочь: Горюнова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич

Саратовская обл. Воскресенский р-н с. Синодское
Рождение ребёнка
23.04.1921

Дочь: Горюнова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич

Саратовская обл. с. Синодское
Рождение ребёнка
24.10.1923

Дочь: Горюнова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
09.05.1930

Сын: Горюнов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич

с. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения приблизительная. Мать была неграмотная.
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Горюнова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич

Рождение ребёнка
25.03.1937

Сын: Горюнов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич

Саратовская обл. Воскресенский район с. Синодское
Смерть
20.11.1981
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