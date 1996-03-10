Горюнова Анна Тимофеевна
Место рожденияс. Комаровка Воскресенский район Саратовская область
Дата рождения08.10.1899
Дата смерти20.11.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1899
Отец: Березин Тимофей
Мать: не указана
с. Комаровка Воскресенский район Саратовская область
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: Горюнова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич
Саратовская обл. Воскресенский р-н с. Синодское
Рождение ребёнка
23.04.1921
Дочь: Горюнова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич
Саратовская обл. с. Синодское
Рождение ребёнка
24.10.1923
Дочь: Горюнова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
09.05.1930
Сын: Горюнов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич
с. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения приблизительная. Мать была неграмотная.
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Горюнова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич
Рождение ребёнка
25.03.1937
Сын: Горюнов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Горюнов Григорий Дементьевич
Саратовская обл. Воскресенский район с. Синодское
Смерть
20.11.1981