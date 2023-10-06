Семерикова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.
Дочь: (Семерикова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Семериков Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Семериков Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.
Дочь: (Семерикова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Семериков Андрей Поликарпович
Смерть
После 1916