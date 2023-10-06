Семерикова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемерикова Евдокия Ивановна

Семерикова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.

Дочь: (Семерикова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Семериков Андрей Поликарпович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Семериков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Семериков Андрей Поликарпович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.

Дочь: (Семерикова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Семериков Андрей Поликарпович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.