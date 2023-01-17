Виппер Борис Робертович
Место рождения
Дата рождения15.04.1888
Дата смерти24.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1941
Рига, Латвия
Место жительства
С 1942 по 1943
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гаага
Место жительства
Неизвестно
Берлин
Смерть
24.01.1967