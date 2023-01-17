Виппер Борис Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виппер Борис Робертович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.04.1888

Дата смерти

24.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1941
Рига, Латвия
Место жительства
С 1942 по 1943
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Гаага
Место жительства
Неизвестно
Берлин
Смерть
24.01.1967
Москва, город федерального значения Москва
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