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Ведерников Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Около ?.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Ведерников Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Курашевцы, Вінницька область
Смерть
Около ?.04.1984
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Умер Вячеслав скоропостижно. Шел с работы и сел за столик около какого-то дома, не дойдя до своего на Савушкиной, и умер мгновенно. Работал на заводе рабочим. Жил с матерью Марией Ильиничной. Похороне... Показать все
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