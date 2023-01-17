Ведерников Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиОколо ?.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Ведерников Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Курашевцы, Вінницька область
Смерть
Около ?.04.1984
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Умер Вячеслав скоропостижно. Шел с работы и сел за столик около какого-то дома, не дойдя до своего на Савушкиной, и умер мгновенно. Работал на заводе рабочим. Жил с матерью Марией Ильиничной. Похороне... Показать все