Помазан Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомазан Анна

Помазан Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазан Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазан Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазан Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазан Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазан Яков Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1913

Дочь: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Помазан Яков Петрович

Смерть
Неизвестно

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