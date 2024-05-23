Васина (Кечкина) Мария Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасина (Кечкина) Мария Михайловна

Васина (Кечкина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кечкин Михаил

Мать: Кечкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жулина (Васина) Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
07.08.1959

Дочь: Шалдина Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
08.02.1961

Сын: Васин Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович

Рождение ребёнка
08.02.1961

Сын: Васин Алексей Леонидов

Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович

Алексеевка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1970

Дочь: Романова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович

Смерть
Неизвестно

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