Васина (Кечкина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кечкин Михаил
Мать: Кечкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жулина (Васина) Нина Леонидовна
Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович
Рождение ребёнка
07.08.1959
Дочь: Шалдина Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович
Рождение ребёнка
08.02.1961
Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович
Рождение ребёнка
08.02.1961
Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович
Алексеевка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1970
Дочь: Романова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Васин Леонид Федорович
Смерть
Неизвестно