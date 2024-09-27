Михей (Михаил) Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихей (Михаил) Андрианович

Михей (Михаил) Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Андриан Ильин

Мать: Акилина Иванова

Место жительства
1810
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 9 лет.
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Конон Михайлович (Михеевич)

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Бракосочетание
До 1830

Жена: Анна Даниловна

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 30 лет.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.