Михей (Михаил) Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Андриан Ильин
Мать: Акилина Иванова
Место жительства
1810
Исповедная роспись. 9 лет.
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Конон Михайлович (Михеевич)
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Бракосочетание
До 1830
Жена: Анна Даниловна
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 30 лет.
Смерть
Неизвестно