Ентин Залман Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ентин Абрам Лейбов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1848
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область