Ентин Залман Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ентин Залман Абрамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ентин Абрам Лейбов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1848
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
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