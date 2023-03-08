Беляева (Ратникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Ратникова) Александра Ивановна

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Место рождения

хутор Пристенковский, Ломтевской волости, Вологодского уезда

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Пристенковский, Ломтевской волости, Вологодского уезда
Бракосочетание
22.09.1919

Муж: Беляев Семен Петрович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
29.09.1919 - гражданская регистрация.
Смерть
Неизвестно
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