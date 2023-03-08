Беляева (Ратникова) Александра Ивановна
Место рожденияхутор Пристенковский, Ломтевской волости, Вологодского уезда
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Пристенковский, Ломтевской волости, Вологодского уезда
Бракосочетание
22.09.1919
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
29.09.1919 - гражданская регистрация.
Смерть
Неизвестно