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Чиковинский Генадий Дмитриевич

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Место рождения

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.

Дата рождения

04.10.1954

Дата смерти

29.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1954

Отец: Чиковинский Дмитрий Иванович

Мать: Чиковинская Анна Михайловна

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1978

Дочь: Чиковинская Ирина Генадьевна

Мать ребёнка: Чиковинская Людмила

г. Тарту, Эстонская ССР.
Смерть
29.08.2015
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
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