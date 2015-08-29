Чиковинский Генадий Дмитриевич
Место рождениярудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Дата рождения04.10.1954
Дата смерти29.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1954
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1978
Дочь: Чиковинская Ирина Генадьевна
Мать ребёнка: Чиковинская Людмила
г. Тарту, Эстонская ССР.
Смерть
29.08.2015
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.