Лейба Вячеслав
Место рожденияУвелка, Челябинская обл.
Дата рождения24.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Увелка, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1984
Дочь: Гребенец Анна
Мать ребёнка: Лейба Татьяна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
1984
Жена: Лейба Татьяна
Рождение ребёнка
08.04.1987
Сын: Лейба Павел
Мать ребёнка: Лейба Татьяна
Житикара, Житикаринский район, Костанайская область