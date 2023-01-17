Лейба Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейба Вячеслав

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Место рождения

Увелка, Челябинская обл.

Дата рождения

24.09.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Увелка, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1984

Дочь: Гребенец Анна

Мать ребёнка: Лейба Татьяна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
1984

Жена: Лейба Татьяна

Рождение ребёнка
08.04.1987

Сын: Лейба Павел

Мать ребёнка: Лейба Татьяна

Житикара, Житикаринский район, Костанайская область
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