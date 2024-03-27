Рубинштейн (Rubinstein) Moshe David
Место рожденияŁapy, białostocki, Podlaskie Voivodeship, Poland
Дата рождения1901
Дата смерти1944
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Rubinstein Samuel Mordecai
Мать: (Rubinstein) Sarah
Иммиграция
1921
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rubinstein (Viner) Elizaveta (Sheina Leya) (Sheina Leya) Аншелевна
Иммиграция
Около 1933
Рождение ребёнка
10.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно