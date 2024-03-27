Рубинштейн (Rubinstein) Moshe David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн (Rubinstein) Moshe David

Место рождения

Łapy, białostocki, Podlaskie Voivodeship, Poland

Дата рождения

1901

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Rubinstein Samuel Mordecai

Мать: (Rubinstein) Sarah

Иммиграция
1921
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rubinstein (Viner) Elizaveta (Sheina Leya) (Sheina Leya) Аншелевна

Иммиграция
Около 1933
Рождение ребёнка
10.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1944
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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