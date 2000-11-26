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(Райцес) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1932

Дата смерти

26.11.2000

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1932

Отец: Райцес Исаак

Мать: Райцес Ася

Образование
1956
Ленинградский мед.институт
Развод
1958

Муж: Мальгин Иван

Эмиграция
?.09.1991
Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Кунгур, Пермская обл., Скурыгино, Чеховский р-н Моск.обл., Серпухов. Моск.обл.
Врач-педиатор, ревматолог
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Иван

Смерть
26.11.2000
Kfar-Saba (קפר-םבה. ב"ח מאיר)
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