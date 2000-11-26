(Райцес) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1932
Дата смерти26.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1932
Отец: Райцес Исаак
Мать: Райцес Ася
Образование
1956
Ленинградский мед.институт
Развод
1958
Муж: Мальгин Иван
Эмиграция
?.09.1991
Israel
Работа или профессия
Неизвестно
Кунгур, Пермская обл., Скурыгино, Чеховский р-н Моск.обл., Серпухов. Моск.обл.
Врач-педиатор, ревматолог
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальгин Иван
Смерть
26.11.2000
Kfar-Saba (קפר-םבה. ב"ח מאיר)