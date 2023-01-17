Карпачева (Москалева) Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1987
Рождение ребёнка
02.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпачев Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
ГАВРИШ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпачев Алексей