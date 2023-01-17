Карпачева (Москалева) Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачева (Москалева) Марина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1987

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1987

Отец: Москалев Андрей Иванович

Мать: Москалева Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
02.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпачев Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
ГАВРИШ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпачев Алексей

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