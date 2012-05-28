Пустовалов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1958
Дата смерти28.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1958
Отец: Пустовалов Сергей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2012