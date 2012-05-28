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Пустовалов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.06.1958

Дата смерти

28.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1958

Отец: Пустовалов Сергей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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