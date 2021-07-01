Ракитов Милентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитов Милентий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

?.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ракитов Семен Владимирович

Мать: Ракитова Домна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракитова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракитова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракитова Анна Ивановна

Смерть
?.07.2021

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