Ракитов Милентий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти?.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракитова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракитова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракитова Анна Ивановна
Смерть
?.07.2021