Титов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Титов Иван Федотович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Незнаева (Титова) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Такарева (Титова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Титов Иван Иванович
Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна
Смерть
1791