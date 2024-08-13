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Титов Иван Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Титов Иван Федотович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Незнаева (Титова) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Такарева (Титова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Титов Иван Иванович

Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Титов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Титова (Фурсова) Анна Ананьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1791

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