Муратов Зиннат Ибятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Зиннат Ибятович

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Место рождения

Новокалмашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.01.1906

Дата смерти

31.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокалмашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1933 по 1941
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
По 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1957 по 1988
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.05.1988
Москва, город федерального значения Москва
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