Муратов Зиннат Ибятович
Место рождения
Дата рождения09.01.1906
Дата смерти31.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1941
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
По 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1957 по 1988
Смерть
31.05.1988