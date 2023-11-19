Фролова (Илюхина) Аграфена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Илюхина) Аграфена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1892

Дата смерти

20.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1922

Дочь: Артамонова (Фролова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1928

Дочь: Елисеева (Фролова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Феклисова (Фролова) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович

Смерть
20.06.1987

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