Фролова (Илюхина) Аграфена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1892
Дата смерти20.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1922
Дочь: Артамонова (Фролова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1928
Дочь: Елисеева (Фролова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Феклисова (Фролова) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович
Смерть
20.06.1987