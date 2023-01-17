Немцов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцов Николай Михайлович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

28.04.1879

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1905
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1919
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1918
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1919 по 1922
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1938
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