Немцов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.04.1879
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1919
Место жительства
По 1918
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1919 по 1922
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1938