Петрусев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Космынина Валентина

Мать ребёнка: Петрусева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрусева Анна

Смерть
Неизвестно
д. Семенково, МО, Нарофоминский район
Похороны
Неизвестно
г. Верея, МО, Нарофоминский район
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