Петрусев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Космынина Валентина
Мать ребёнка: Петрусева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрусева Анна
Смерть
Неизвестно
д. Семенково, МО, Нарофоминский район
Похороны
Неизвестно
г. Верея, МО, Нарофоминский район