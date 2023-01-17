Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабига

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Место рождения

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Зиннатулла Насибулла улы

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Зиннатулла Насибулла улы

Смерть
Неизвестно
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