Пузанов Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения22.06.1957
Дата смерти28.10.1996
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1979
Сын: Пузанов Борис Владимирович
Мать ребёнка: Пузанова Любовь Филипповна
Рождение ребёнка
02.11.1983
Сын: Пузанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пузанова Любовь Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1996