Пузанов Владимир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанов Владимир Борисович

Пузанов Владимир Борисович

avatar

Место рождения

Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.06.1957

Дата смерти

28.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.12.1979

Сын: Пузанов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Пузанова Любовь Филипповна

Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.1983

Сын: Пузанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пузанова Любовь Филипповна

Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Любовь Филипповна

Смерть
28.10.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close