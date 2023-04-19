Аюпова Катифя Аюповна
Место рождения
Дата рождения?.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1925
Отец: Биктимиров Аюп
Мать: Миндиямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллина Тагира Мухаматулловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1949
Дочь: Аюпова Муксина Мухаматулловна
Отец ребёнка: Калимуллин Мухаматулла Хамидуллович
Рождение ребёнка
13.09.1949
Дочь: Юмакаева Розалия Мухаматулловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно