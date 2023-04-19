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Аюпова Катифя Аюповна

Место рождения

Лемез-Тамак, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1925

Отец: Биктимиров Аюп

Мать: Миндиямал

Лемез-Тамак, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллина Тагира Мухаматулловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Аюпова Муксина Мухаматулловна

Отец ребёнка: Калимуллин Мухаматулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Юмакаева Розалия Мухаматулловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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