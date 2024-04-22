Шмаков Емельян Анисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шмакова Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Шмакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шмакова Феклинья Емельяновна
Мать ребёнка: Шмакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Шмакова Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Шмакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шмаков Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Шмакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шмакова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Шмакова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно