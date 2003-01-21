Рощупкина (Панарина) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти21.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Панарин Захар Николаевич
Мать: Панарина Ирина Егоровна
Работа или профессия
С ?.05.1924 по ?.02.1929
Место работы: работала в хозяйтсве отца
Работа или профессия
С ?.04.1929 по ?.09.1932
Камышенка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
заведующая детскими яслями коммуны | Место работы: Коммуна "Волна революции" Должность: заведующая детскими яслями коммуны
Работа или профессия
С ?.09.1932 по ?.09.1934
Заведующая детскими яслями колхоза | Место работы: колхоз "Ленинский призыв" Должность: Заведующая детскими яслями колхоза
Работа или профессия
С ?.09.1934 по ?.11.1940
Заведующая детскими яслями колхоза, бригадир полевой бригады | Место работы: колхоз им. Ворошилова Должность: Заведующая детскими яслями колхоза, бригадир полевой бригады
Работа или профессия
С ?.11.1940 по ?.10.1941
Заведующая детскими яслями райздрава | Место работы: Райздрав Должность: Заведующая детскими яслями райздрава
Работа или профессия
С ?.10.1941 по ?.12.1942
агент райуполминзага | Место работы: райуполминзаг (районный уполномоченный Министерства заготовок СССР) Должность: агент райуполминзага
Работа или профессия
С ?.12.1942 по ?.06.1943
Усть-Ануй, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
председатель Сельского совета | Место работы: Сельский совет Должность: председатель Сельского совета
Работа или профессия
С ?.06.1943 по ?.04.1947
агент райуполминзага | Место работы: Райуполминзаг (районный уполномоченный Министерства заготовок СССР) Должность: агент райуполминзага
Работа или профессия
С ?.12.1966 по ?.11.1969
сторож | Место работы: Райвоенкомат Должность: сторож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Валентина
Отец ребёнка: Рощупкин Филипп Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковенко ?
Смерть
21.01.2003
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край