Мардарей Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Романова
Рождение ребёнка
22.07.1877 ст.
Сын: Глеб Мардариев
Мать ребёнка: Феодосья Романова
деревни Нератовки отставной солдат Мардей Емельянов и законная жена его Феодосья Романова,православные
Смерть
Неизвестно