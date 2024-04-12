Байков Михаил Никанорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти21.05.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Байков Никанор
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бойкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойков Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.05.1892 ст.