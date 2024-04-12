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Байков Михаил Никанорович

Место рождения

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

21.05.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Байков Никанор

Мать: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бойков Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бойкова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Бойков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойков Елизар Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойков Игнат Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.05.1892 ст.
Вязовка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
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